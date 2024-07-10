Hindistan'da çift katlı otobüs ile kamyon çarpışması: 18 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da çift katlı otobüs ile kamyon çarpışması: 18 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde çift katlı bir otobüs, otoyolda seyir halindeyken bir kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 18 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni olarak otobüsün kamyonun arkasına çarpması gösterildi. İki aracın da devrildiği ve yolcuların araçtan fırladığı belirlendi. Polis yetkilileri, 19 kişinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.

10.07.2024 09:47
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki otoyolda çift katlı bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet yetkilisi Gaurang Rathi, kazanın, otoyolda seyreden otobüsün bir kamyona arkadan çarpması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Rathi, ön soruşturma sonucunda iki aracın da devrildiğinin ve yolcuların araçtan fırladığının saptandığını ifade etti.

Polis yetkilisi Arvind Kumar da kazada 18 kişinin öldüğünü, yaralanan 19 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Kumar, yetkililerin kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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