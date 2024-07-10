Hindistan'da çift katlı otobüs ile kamyon çarpışması: 18 ölü

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki otoyolda çift katlı bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet yetkilisi Gaurang Rathi, kazanın, otoyolda seyreden otobüsün bir kamyona arkadan çarpması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Rathi, ön soruşturma sonucunda iki aracın da devrildiğinin ve yolcuların araçtan fırladığının saptandığını ifade etti.

Polis yetkilisi Arvind Kumar da kazada 18 kişinin öldüğünü, yaralanan 19 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Kumar, yetkililerin kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.