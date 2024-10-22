Hindistan'da Doktorlar Açlık Grevini Sonlandırdı - Son Dakika
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Hindistan'da Doktorlar Açlık Grevini Sonlandırdı

Tecavüz edilip öldürülen doktor için açlık grevi yapan meslektaşlar, adalet mücadelesine devam edecek.

22.10.2024 12:46
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Hindistan'da, ağustos ayında ülke genelinde günler süren protestolara yol açan bir kadın doktorun tecavüze uğraması ve öldürülmesi sebebiyle 5 Ekim'den bu yana açlık grevinde bulunan doktorlar, protestolarını sonlandırdı ancak adalet yerini bulana kadar ve sağlık personelinin güvenliği sağlanana kadar mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji ve Hastanesi'nde kadın bir doktorun ağustosta tecavüze uğrayarak öldürülmesinin ardından 5 Ekim'de açlık grevine başlayan meslektaşları, eylemlerini sonlandırma kararı aldı. Kararın, Batı Bengal Başbakanı Mamata Banarjee ile açlık grevindeki doktorların görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.

Doktorlar, eylemlerini sonlandırsa da adalet yerini bulana ve sağlık personelinin güvenliği sağlanana kadar mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.

Doktorlar, tecavüze uğrayıp öldürülen meslektaşları için adaletin ve tüm hastane ile kliniklerde çalışan sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması talebiyle 5 Ekim'de açlık grevine başlamıştı.

RG Kar Tıp Koleji ve Hastanesi'nde görevli 50 uzman doktor, sağlık çalışanlarının daha güvenli koşullarda çalışmasının sağlanması talebiyle greve giden meslektaşlarına destek için 8 Ekim'de istifa etmişti. Doktorlar, yaptıkları açıklamada, talepleri için başvurdukları ilgili makamlardan hiçbir yanıt gelmemesi nedeniyle toplu istifa kararının alındığını vurgulamıştı.

Ne olmuştu?

Kalküta'daki olayda 31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Olayla ilgili hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli görevli gözaltına alınmıştı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredilmişti.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının cinsel istismara uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Hindistan, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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