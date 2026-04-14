Hindistan'da Elektrik Santralinde Patlama: 9 Ölü - Son Dakika
Hindistan'da Elektrik Santralinde Patlama: 9 Ölü

14.04.2026 19:27
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde bir elektrik santralinde meydana gelen kazan patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 9 işçi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Çatisgarh eyaletine bağlı Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan bir elektrik santralinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 işçinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığını bildiren emniyet yetkilileri, yaralıların tedavisinin Raigarh bölgesindeki hastanelerde sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, olay yerinde mahsur kalanların olup olmadığının tespiti için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Fabrika yönetimi de yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları netleştirmeye çalıştıklarını ve ilgili makamlarla işbirliği içinde kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

