Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 9 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.
Thane bölgesi yetkilisi Sachin Sejal, Press Trust of India haber ajansına yaptığı açıklamada, Thane bölgesindeki bir kimyasal madde üretim fabrikasının kazanındaki patlamanın yangına yol açtığını söyledi.
Sejal, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 64 kişinin yaralandığını belirtti.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Fabrika Patlaması: 9 Ölü, 64 Yaralı - Son Dakika
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