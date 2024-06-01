Hindistan'da Genel Seçimlerin Son Aşaması Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da Genel Seçimlerin Son Aşaması Tamamlandı

Hindistan\'da Genel Seçimlerin Son Aşaması Tamamlandı

Hindistan'da genel seçimlerin sonuncu olan 7. aşamasında parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyeleri belirlendi. 19 Nisan'da başlayan seçimlerin son aşamasında 57 seçim bölgesinde 904 aday yarıştı. Yaklaşık 100,6 milyon seçmen oy kullandı. Başbakan Narendra Modi de oy için mücadele eden başlıca adaylar arasında yer aldı. Seçimlerin sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

01.06.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Hindistan'da seçmenler, genel seçimlerin sonuncu olan 7. aşamasında parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan seçimlerin son aşamasında 57 seçim bölgesinde 904 aday yarışıyor.

Bihar, Himaçal Pradeş, Uttar Pradeş, Pencap, Jarkand, Odişa, Batı Bengal eyaletleri ve Chandigarh birlik bölgesinde yaklaşık 100,6 milyon seçmen oy vermeye başladı.

Son aşamada oy için mücadele eden başlıca adayların arasında Uttar Pradeş eyaletindeki Varanasi bölgesinde yarışan Başbakan Narendra Modi de yer alıyor.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 18.00'de sona erecek.

Seçim yetkililerince yapılan açıklamada, 7 kademeli seçimlerin son aşamasının "dünyanın en büyük seçim maratonunun finali" olacağı belirtilerek, aşırı sıcaklara rağmen seçmenlerin sandık başına gittiği ifade edildi.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar süren seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta oy verdi. Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA

Narendra Modi, Hindistan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Genel Seçimlerin Son Aşaması Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:41:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Genel Seçimlerin Son Aşaması Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement