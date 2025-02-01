Hindistan'da Güvenlik Güçleri ile İsyancılar Arasında Çatışma - Son Dakika
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Hindistan'da Güvenlik Güçleri ile İsyancılar Arasında Çatışma

Çatisgarh'da güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 8 isyancı öldü.

01.02.2025 17:19
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Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 8 isyancı hayatını kaybetti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, polis, Maocu isyancıların Bijapur bölgesinde görüldüğü yönündeki istihbaratın ardından güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini açıkladı.

Ormanlık bir alanda Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını aktaran polis, burada ilk belirlemelere göre 8 isyancının öldürüldüğünü kaydetti.

Polis, bölgede operasyonun devam ettiğini bildirdi.

Maocu isyancılar, 1967'den bu yana silahlı eylemler yapıyor

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil, 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Güvenlik Güçleri ile İsyancılar Arasında Çatışma - Son Dakika

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