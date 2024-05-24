Hindistan'da İshal Salgınında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

YENİ DELHİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde ishal salgını nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Salgında hayatını kaybedenlerin, Assam'ın merkezi Dispur kentinin yaklaşık 512 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Tinsukia bölgesindeki bir çay çiftliğinde çalışan işçiler olduğu belirlendi.

Yeni Delhi merkezli televizyon haber kanalı NDTV, "Assam'ın Tinsukia bölgesindeki bir çay çiftliğinde çalışan en az 11 işçi geçen hafta ishal nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı yerde çalışan diğer işçiler ise iş arkadaşlarının hijyenik olmayan koşullar ve sağlıklı içme suyunun bulunmaması nedeniyle öldüğünü iddia etti" ifadelerine yer verdi.

NDTV'nin haberine göre, federal bakan Sarbananda Sonowal salgınla ilgili endişelerini dile getirerek, Assam yerel yönetimini durumu değerlendirmeye çağırdı.

Sonowal ayrıca yetkililerden, salgından etkilenen insanlara acil yardım sağlamalarını istedi.

Öte yandan, hastalığa yakalanan çok sayıda kişinin de hastanede tedavi altında alındığı bildirildi.

Salgına kirli su ya da yiyeceklerin yol açmış olabileceğinden şüpheleniliyor.