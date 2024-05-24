Hindistan'da İshal Salgınında 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da İshal Salgınında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Assam eyaletindeki Tinsukia bölgesinde bir çay çiftliğinde çalışan en az 11 işçi ishal nedeniyle hayatını kaybetti. İşçiler, hijyenik olmayan koşullar ve sağlıklı içme suyunun bulunmaması sebebiyle öldüklerini iddia etti. Salgınla ilgili endişelerini dile getiren federal bakan, Assam yerel yönetimini durumu değerlendirmeye çağırdı ve salgından etkilenen insanlara acil yardım sağlanmasını istedi.

24.05.2024 10:29
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YENİ DELHİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde ishal salgını nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Salgında hayatını kaybedenlerin, Assam'ın merkezi Dispur kentinin yaklaşık 512 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Tinsukia bölgesindeki bir çay çiftliğinde çalışan işçiler olduğu belirlendi.

Yeni Delhi merkezli televizyon haber kanalı NDTV, "Assam'ın Tinsukia bölgesindeki bir çay çiftliğinde çalışan en az 11 işçi geçen hafta ishal nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı yerde çalışan diğer işçiler ise iş arkadaşlarının hijyenik olmayan koşullar ve sağlıklı içme suyunun bulunmaması nedeniyle öldüğünü iddia etti" ifadelerine yer verdi.

NDTV'nin haberine göre, federal bakan Sarbananda Sonowal salgınla ilgili endişelerini dile getirerek, Assam yerel yönetimini durumu değerlendirmeye çağırdı.

Sonowal ayrıca yetkililerden, salgından etkilenen insanlara acil yardım sağlamalarını istedi.

Öte yandan, hastalığa yakalanan çok sayıda kişinin de hastanede tedavi altında alındığı bildirildi.

Salgına kirli su ya da yiyeceklerin yol açmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'da İshal Salgınında 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da İshal Salgınında 11 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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