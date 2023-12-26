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Hindistan'da İsrail'e işçi gönderme planına tepkiler - Son Dakika
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Hindistan'da İsrail'e işçi gönderme planına tepkiler

Hindistan'da sendika üyeleri ve siyasetçiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrasında İsrail'de çalışan Filistinlilerin yerini Hint işçilerin almasına karşı çıkıyor. Sendikalar, İsrail'in şiddet olayları nedeniyle işçi gönderilmemesi çağrısında bulunuyor. Uzmanlar ise İsrail'in Hint işçileri geçici çözüm olarak gördüğünü belirtiyor.

Hindistan\'da İsrail\'e işçi gönderme planına tepkiler
26.12.2023 - 22:59,
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Hindistan'da uzmanlar, sendika üyeleri ve siyasetçiler, İsrail'in, Gazze'ye saldırıları sonrasında İsrail'de çalışan Filistinlilerin yerini Hint işçilerin alması ve bölgedeki güvenlik riskine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Hindistan, vatandaşlarının İsrail tarafından istihdam edilmesine yönelik "izin vermeye istekli oluşuna" rağmen, ülkede sendika üyeleri ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu birçok kişi bu plana karşı çıkıyor.

Hindistan'da sendikalar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yanı sıra Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te devam eden "şiddet olayları" nedeniyle yetkililere, işçilerin gönderilmemesi çağrısında bulunuyor.

Tüm Hindistan Sendikalar Kongresi Genel Sekreteri Amarjeet Kaur, Yeni Delhi merkezli Observer Research Foundation'da Orta Doğu araştırmacısı Kabir Taneja, Hind Mazdoor Sabha sendikası üyesi Harbhajan Singh ve Hindistan Ulusal Kongre Partisi üyesi Neeraj Sharma, konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tüm Hindistan Sendikalar Kongresi Genel Sekreteri Kaur, konunun politik olduğunu ifade ederek, "Mevcut durumda, Filistinli çalışanları Hint çalışanlarla değiştiriyorlar." dedi.

Ülkedeki sendikaların söz konusu istihdam planına karşı çıkma sebeplerinin büyük kısmının, İsrail'in aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu Filistinlileri "katletmesinden" kaynaklandığını belirten Kaur, "Hindistan hükümeti, İsrail'in mevcut koşullarda buradan işçi almasına izin vermemeli." diye konuştu.

Observer Research Foundation'da Orta Doğu araştırmacısı Taneja ise İsrail'in Hint işçileri "geçici çözüm" olarak gördüğünü ifade etti.

Hindistan'ın palyatif bakım, yaşlı bakımı, hemşirelik ve diğer tıbbi alanlarda insan gücü sunabileceğine işaret eden Taneja, "Bunun uzun vadeli finansal kapasitesi, İsrail'in ihtiyaç duyduğu iş gücünün yanı sıra sunacağı emniyete de bağlı." dedi.

Taneja, bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle "yoğun iş gücü gerektiren" işlere karşı daha şüpheci yaklaştığını sözlerine ekledi.

İşçi sendikalarından itirazlar

Hind Mazdoor Sabha sendikası üyesi Singh ise Hint işçilerin "iki ülke arasındaki dostluğun kurbanı" olmasından endişe duyduğunu belirtti.

İsrail'e Hint işçilerin gönderilmesinin "vatandaş yanlısı bir karar olmadığını" kaydeden Singh, hükümete, işçileri "geri alma ve daha fazla işçi göndermeme" çağrısında bulundu.

Hükümete, konuya ilişkin talepte bulunduklarını fakat yanıt alamadıklarını söyleyen Singh, çatışma bölgesindeki güvenlik riski nedeniyle Hint işçilerin İsrail'de çalışmasına ilişkin endişeli olduklarını dile getirdi.

Hindistan İnşaat İşçileri Sendikası da açıklamasında, İsrail'in "iş gücü eksikliğiyle başa çıkması için çalışanlarını bu ülkeye göndermeye şiddetle karşı çıktıklarını, hiçbir şekilde kadın ve çocuklar dahil olmak üzere binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiği soykırımcı saldırıları desteklemediklerini" kaydetti.

Açıklamada sendikanın, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinliler ve Filistinli işçilerle "dayanışma içinde" olduğu ifade edildi.

"Neden gençlerimizi, çatışma olan bir yere gönderiyoruz?"

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi üyesi Sharma da söz konusu istihdam planına ilişkin, "Asıl soru şu, neden gençlerimizi, çatışma olan bir yere gönderiyoruz." dedi.

Hükümetin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından vatandaşlarını tahliye ettiğine dikkati çeken Sharma, "Eğer hükümet gençlerle ilgileniyorsa, neden onlara burada iş vermiyorlar?" diye konuştu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'de istihdam sağlanan Hint işçilerle ilgili görüştüğü ifade edilmişti.

Hindistan hükümeti, aralıkta İsrail ile diyaloglarında Filistinli işçilerin Hint işçilerle "değiştirilmesi" gibi bir konunun görüşülmediğini açıklamıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi de "Geniş açıdan bakıldığında, Hindistan, vatandaşlarımızın küresel iş yerlerine erişim sağlayabilmesi için dünya çapında iş hareketliliği anlaşmalarını inceliyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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