Hindistan'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti

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YENİ DELHİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletinde Perşembe günü bir kimya fabrikasında meydana gelen kazan patlamasında 11 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi de yaralandı.

Ülkenin finans başkenti Mumbai yakınlarında, eyaletin Thane bölgesinin Dombivli mevkiinde bulunan bir kimya fabrikasında kazanlardan birinde büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından alevler hızla fabrikanın diğer bölümlerine yayılarak çok sayıda patlamayı tetikledi. Patlama sesleri ise 1,5 kilometre öteden duyuldu.

Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırılırken, bazıları ilk yardım müdahalesinin ardından taburcu edildi.