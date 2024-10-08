Hindistan'da Kömür Madeninde Patlama: 7 Ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Kömür Madeninde Patlama: 7 Ölü

Batı Bengal'de meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

08.10.2024 09:25
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YENİ DELHİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde bir kömür madeninde Pazartesi günü meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre patlama Pazartesi günü Batı Bengal'in başkenti Kalküta'nın yaklaşık 217 kilometre kuzeybatısındaki Birbhum bölgesinin Bhadulia bloğunda bulundan Gangaramchak Özel Madencilik Limited Şirketi'ne ait kömür ocağında meydana geldi. Olay, boşaltma için kömür ocağına gelen fünye yüklü bir kamyondaki fünyenin aniden patlaması sonucu gerçekleşti.

"Kömür madenindeki patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra 2 kişinin daha hayatını kaybettiğinin bildirilmesiyle toplam ölü sayısı 7'ye yükseldi" diyen bir polis yetkilisi, "Yaralılar tedavi için derhal yakındaki bir hastaneye kaldırıldı" diye ekledi.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Xinhua

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