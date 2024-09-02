Uttar Pradeş'te Kurt Saldırılarında 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uttar Pradeş'te Kurt Saldırılarında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Bahraich bölgesinde son 49 günde kurt saldırılarında 3 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Tepra köyünde meydana gelen son saldırıda 4 kişi yaralanırken, yetkililer kurtların bölgeden uzaklaştırılması için insansız hava aracı ve termal kameralarla çalışma yürütüyor. Halkın geceleri dışarıda uyumamaları ve devriye gezmeleri önerildi.

02.09.2024 22:46
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kurt sürüsünün son saldırısında 3 yaşındaki bir çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle bölgede son 49 günde ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Bahraich bölgesinde 49 gündür kurt saldırıları gerçekleşiyor.

Bahraich'e bağlı Tepra köyünde kurt sürüsünün saldırısında son olarak 3 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti, biri çocuk 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Son 49 günde 9 çocuğu ve bir kadını öldüren kurt sürüsünü bölgeden uzaklaştırmak için çalışma yürütülüyor. Şimdiye kadar 4 kurdu yakalayan yetkililer, hayvanların yerini tespit etmek amacıyla insansız hava aracı ve termal kameralar kullanıyor.

Yetkililer, havanın sıcak olması sebebiyle geceleri dışarıda uyuyan Bahraich halkından kurtların tamamı yakalanana kadar evlerinde uyumalarını istedi.

Yaklaşık 1,5 aydır kurtlarla mücadele eden bölge halkı, korunmak için geceleri devriye gezmeye başladı. Çevre sakinleri, çok sayıda kurdun bölgede gezdiğini, geceleri evlere girip çocuklara saldırdığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uttar Pradeş'te Kurt Saldırılarında 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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