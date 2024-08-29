Hindistan'da Kurt Sürüsü 8 Çocuk ve 1 Kadını Öldürdü - Son Dakika
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Hindistan'da Kurt Sürüsü 8 Çocuk ve 1 Kadını Öldürdü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine dadanan kurt sürüsü, son 45 günde 8'i çocuk 9 kişiyi öldürdü. Yetkililer, kurtları bölgeden uzaklaştırmak için çalışma yürütüyor.

29.08.2024 14:47
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine dadanan kurt sürüsü, son 45 günde 8'i çocuk 9 kişiyi öldürdü.

India Today'in haberine göre, eyaletin Bahraich bölgesine 45 gündür kurtlar saldırıyor.

Yetkililer, son 45 gün içinde 8 çocuğu ve bir kadını öldüren kurt sürüsünü bölgeden uzaklaştırmak için çalışma yürütüyor. Şimdiye kadar 4 kurdu yakalayan yetkililer, hayvanların yerini tespit etmek amacıyla insansız hava aracı ve termal kameralar kullanıyor.

Yaklaşık 1,5 aydır kurt saldırılarıyla uğraşan bölge halkı, korunmak için geceleri devriye gezmeye başladı.

Çevre sakinleri, çok sayıda kurdun bölgede kol gezdiğini, geceleri evlerine girip çocuklarına saldırdığını söylüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'da Kurt Sürüsü 8 Çocuk ve 1 Kadını Öldürdü - Son Dakika
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