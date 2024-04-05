Hindistan'da Temyiz Mahkemesi, Medrese Eğitim Yasası'nın iptal kararını askıya aldı

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YENİ Hindistan'da Temyiz Mahkemesi, Yüksek Mahkeme'nin "anayasaya ve laikliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle Uttar Pradeş eyaletinin Medrese Eğitim Yasası'na verdiği iptal kararını askıya aldı.

Temyiz Mahkemesi, Yüksek Mahkeme'nin Uttar Pradeş eyaletinin Medrese Eğitim Yasası'nın iptali kararına yapılan itirazı görüştü.

Mahkemenin baş yargıcı Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, yaptığı açıklamada, "Dilekçelerde dile getirilen itirazların daha yakından incelenmesi gerektiği görüşündeyiz." ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı Chandrachud, itiraza dair incelemelerin ardından davanın görülmesi için mahkeme heyetinin haziranda tekrar bir araya geleceğini kaydetti.

Chandrachud, itiraz sonuçlanana kadar iptal kararı verilen Medrese Eğitim Yasası'nın yürürlükte olacağını belirtti.

Allahabad Yüksek Mahkemesi, 23 Mart'ta Uttar Pradeş eyaletinin çıkardığı 2004 tarihli "Medrese Eğitim Yasası"nın "anayasaya ve laikliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermişti.

Eyaletteki Müslüman azınlık temsilcileri ise mahkemenin kararına tepki göstererek kararı temyiz mahkemesine taşıyacaklarını bildirmişti.

İptal ile ilgili kararının yaklaşık 200 bin öğrenciyi etkileyeceği tahmin ediliyor. 190 milyon nüfuslu Uttar Pradesh eyaletinin yüzde 19'unu Müslümanlar oluşturuyor. Eyalette 16 bin 500 tanınmış ve 8 bin 500 tanınmamış medrese bulunuyor.