 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hindistan'da Müslüman okullarındaki öğretmenlere ödemeler durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da Müslüman okullarındaki öğretmenlere ödemeler durduruldu

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Müslüman okullarında çalışan yaklaşık 21 bin öğretmene yapılan ödemeler durduruldu. Öğretmenler, son birkaç yıldır öğretmenlere ayrılan fonların kesildiğini belirtti. Bu durum, öğretmenlerin yanı sıra öğrencileri de etkilemektedir. Sorunun çözülmesi için yetkililerle temas halinde olunduğu ifade edildi.

Hindistan\'da Müslüman okullarındaki öğretmenlere ödemeler durduruldu
12.01.2024 - 20:37,
Abone Ol

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Müslüman okullarında çalışan yaklaşık 21 bin öğretmene yapılan ödemeler durduruldu.

Müslüman okullarla ilgilenmek üzere bir forum oluşturan öğretmenlerden Samiullah Khan, Hindistan hükümetinin ülkedeki medrese eğitimini modernize etmek için 1990'larda bir program başlattığını, bu program kapsamında son birkaç yıldır öğretmenlere ayrılan fonların kesildiğini kaydetti.

Hindistan'da azınlık okullarında çalışan öğretmenlere 72 ila 144 dolar arasında ödeme yapıldığını belirten Khan, 2018 itibarıyla söz konusu fonlarda merkezi hükümetçe kesinti yapıldığını söyledi.

Khan, bu nedenle eyalet hükümetinin Aralık 2023'ten bu yana öğretmenlere ödeme yapamadığını belirtti.

Uttar Pradesh medrese eğitim kurulu başkanı Iftikhar Ahmed Javed, "Bu karar öğretmenlerin yanı sıra öğrencileri de etkiliyor." dedi.

Çabaları sayesinde yüzlerce kişinin eğitim almasının önünü açtıklarını ifade eden Javed, sorunun çözülmesi için yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Ödemelerin durdurulması nedeniyle yaklaşık 21 bin öğretmenin işsiz kalacağı öne sürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

India, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Müslüman okullarındaki öğretmenlere ödemeler durduruldu - Son Dakika


19:51
Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:02
İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı

Son Dakika
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:02 İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 21:19:40. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da Müslüman okullarındaki öğretmenlere ödemeler durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement