Hindistan\'da Müslüman okullarındaki öğretmenlere ödemeler durduruldu

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Müslüman okullarında çalışan yaklaşık 21 bin öğretmene yapılan ödemeler durduruldu.

Müslüman okullarla ilgilenmek üzere bir forum oluşturan öğretmenlerden Samiullah Khan, Hindistan hükümetinin ülkedeki medrese eğitimini modernize etmek için 1990'larda bir program başlattığını, bu program kapsamında son birkaç yıldır öğretmenlere ayrılan fonların kesildiğini kaydetti.

Hindistan'da azınlık okullarında çalışan öğretmenlere 72 ila 144 dolar arasında ödeme yapıldığını belirten Khan, 2018 itibarıyla söz konusu fonlarda merkezi hükümetçe kesinti yapıldığını söyledi.

Khan, bu nedenle eyalet hükümetinin Aralık 2023'ten bu yana öğretmenlere ödeme yapamadığını belirtti.

Uttar Pradesh medrese eğitim kurulu başkanı Iftikhar Ahmed Javed, "Bu karar öğretmenlerin yanı sıra öğrencileri de etkiliyor." dedi.

Çabaları sayesinde yüzlerce kişinin eğitim almasının önünü açtıklarını ifade eden Javed, sorunun çözülmesi için yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Ödemelerin durdurulması nedeniyle yaklaşık 21 bin öğretmenin işsiz kalacağı öne sürüldü.