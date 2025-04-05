Hindistan'da Müslüman Vakıfları Üzerine Yeni Yasa Tasarısı - Son Dakika
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Hindistan'da Müslüman Vakıfları Üzerine Yeni Yasa Tasarısı

Rajya Sabha, Müslüman vakıflar üzerindeki merkezi kontrolü artıran tasarıyı onayladı.

05.04.2025 00:16
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Hindistan Parlamentosunun üst kanadı Eyaletler Konseyi (Rajya Sabha), alt kanattan geçen ve Müslümanlara ait vakıf mülklerinde merkezi hükümetin kontrolünü genişletmeyi amaçlayan yasa tasarısını kabul etti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, 1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklik yapmak amacıyla iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından sunulan, Müslüman vakıflar hakkındaki tasarı, parlamentonun alt kanadından geçtikten sonra üst kanatta da oylandı.

Rajya Sabha, söz konusu tasarıyı 95'e karşı 128 oyla onadı.

Tasarının yasalaşması için Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onayına sunulması gerekiyor.

Parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) dün tasarıyı 232'ye karşı 288 oyla kabul etmişti.

Hindistan'ın ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisi (INC), tasarıya karşı çıkarak bunun anayasaya aykırı ve Müslümanlara karşı ayrımcı olduğunu belirtiyor.

Partinin eski başkanı ve ileri gelen üyesi Rahul Gandhi, X'te yaptığı paylaşımda, "Vakıf (değişiklik) Tasarısı, Müslümanları marjinalleştirmeyi, kişisel ve mülkiyet haklarını gasbetmeyi amaçlayan bir silahtır." ifadesini kullanmıştı.

Vakıflar hakkındaki yasa tasarısı

Hindistan'da merkezi hükümet, Müslümanlara ait vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletmek için 1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklik yapmak istiyor.

Hükümetin yasa tasarısı, din, eğitim ya da yardım amaçlı faaliyet gösteren Müslümanlara ait vakıfların mülk ve arazilerine teftiş ve müdahale hakkı tanıyor.

Ayrıca, yasa tasarısına karşı Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu (AIMPLB) öncülüğünde başlatılan protestolar da ülke genelinde sürüyor.

Hindistan'da Müslümanlar, 24 Mart'ta tasarıya karşı ülke çapında kampanya başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Müslüman Vakıfları Üzerine Yeni Yasa Tasarısı - Son Dakika

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