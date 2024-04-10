Hindistan'da Otobüs Kazası: 12 Ölü, 15 Yaralı

Bursa'da Binlerce Vatandaş Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

Bursa'da bayram namazı için binlerce vatandaş, tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ulu Cami'yi tercih etti. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.