YENİ DELHİ, 10 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Çatisgarh eyaletinde Salı günü gece saatlerinde bir otobüsün yaklaşık 15 metre derinliğindeki bir uçuruma yuvarlanması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 15 kişi de yaralandı.
Çatisgarh eyaletinin Durg bölgesinde meydana gelen kazadaki yolcular, işyerinde akşam vardiyalarını tamamladıktan sonra evlerine dönmekte olan yerel bir içki fabrikasının işçilerinden oluşuyordu.
Feci kaza sırasında otobüste yaklaşık 40 kişi bulunuyordu. Yaralılar bölgedeki bir hastaneye kaldırılırken, yolculardan bazıları da kazadan yara almadan kurtuldu.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Otobüs Kazası: 12 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
Kütahya'da Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, Ulu Camii'de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halkın bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası protokol üyeleri, vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet etti.
Elazığ'da mart ayında meydana gelen 218 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi de yaralandı. Kazaların 84'ü yaralanmalı, 134'ü ise maddi hasarlı oldu. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları arasında araç hızını yol şartlarına uydurmamak, geçiş önceliğine uymamak ve alkollü araç kullanmak yer alıyor.
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonet dereye uçarken, sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da bayram namazı için binlerce vatandaş, tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ulu Cami'yi tercih etti. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın vaazını dinledi ve bayram namazını kıldı. Namaz sonrası Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile bayramlaşma gerçekleşti. Cami çıkışında ise Kızılay ekipleri cemaate lokum ikram etti.
Zonguldak'ta trafik polisleri tarafından düzenlenen dronlu bayram denetimlerinde 12 sürücüye 18 bin 981 lira ceza uygulandı. Denetimde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, trafik muayenesi yaptırmama, psikoteknik belgesi bulunmama, trafik sigortası yaptırmama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihlaller tespit edildi.
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Yeniden seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Sengel, vatandaşlarla birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?