Hindistan'da Otobüs Kazası: 12 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da Otobüs Kazası: 12 Ölü, 15 Yaralı

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazada bulunan yolcular arasında yerel bir içki fabrikasının işçileri vardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bazı yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu.

10.04.2024 09:35
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YENİ DELHİ, 10 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Çatisgarh eyaletinde Salı günü gece saatlerinde bir otobüsün yaklaşık 15 metre derinliğindeki bir uçuruma yuvarlanması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 15 kişi de yaralandı.

Çatisgarh eyaletinin Durg bölgesinde meydana gelen kazadaki yolcular, işyerinde akşam vardiyalarını tamamladıktan sonra evlerine dönmekte olan yerel bir içki fabrikasının işçilerinden oluşuyordu.

Feci kaza sırasında otobüste yaklaşık 40 kişi bulunuyordu. Yaralılar bölgedeki bir hastaneye kaldırılırken, yolculardan bazıları da kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Otobüs Kazası: 12 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

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