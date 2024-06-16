Hindistan'da Otobüs Kazası: 12 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

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YENİ DELHİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Uttarakhand eyaletinde Cumartesi günü yaşanan trafik kazasında bir otobüsün yüksek bir uçurumdan yuvarlanması sonucu en az 12 kişi öldü, çok sayıda yolcu da yaralandı.

Yerel bir polis memuru telefonla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kazada birkaç yolcunun kaybolduğunu ve kayıp kişilerin kaza yerinin hemen yanındaki Alaknanda Nehri'nde boğulmuş olabileceklerinden endişe edildiğini söyledi.

Kaza meydana geldiği sırada otobüste yaklaşık 25 kişi bulunuyordu.