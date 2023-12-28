Hindistan\'da otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti

YENİ DELHİ, 28 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde bir otobüs ile bir damperli kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından otobüs alev aldı.

Polisin Perşembe günü verdiği bilgiye göre kaza, Çarşamba akşamı geç saatlerde Madya Pradeş'in başkenti Bhopal'in yaklaşık 211 kilometre kuzeyindeki Guna bölgesinde meydana geldi.

Bir polis yetkilisi, "Dün akşam geç saatlerde yolcu taşıyan bir otobüs Guna-Aron yolunda damperli bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüs alev aldı ve 12 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra kaza yerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin damper sürücüsüne ait olduğu düşünülüyor. Sonuç olarak, trajik kazada toplam 13 kişi hayatını kaybetti ve 14 kişinin de yaralandığı bildirildi" dedi.

Yetkililere göre kazaya karışan otobüs, Guna'daki Aron kasabasına gitmekteydi.

Olayla ilgili vaka kaydı açan polis, kazanın nedeninin tespiti için soruşturma başlattı.

Raporlar, otobüsün gerekli belgelere sahip olmaksızın sefer yaptığını ortaya koydu.

Eyalet Başbakanı Mohan Yadav, "Üzücü bir kaza yaşandı. Bu tür kazaların tekrarlanmamasını sağlayacağız. Dün gece, otobüsün gerekli ruhsata sahip olmadan nasıl olup da serbestçe sefer yaptığının ortaya çıkarılması için soruşturma başlatılması talimatını verdim" dedi.

Hindistan'da sıklıkla meydana gelen ölümcül trafik kazaları genellikle kapasite üstü yüklenme, yolların bakımsızlığı ve dikkatsiz araç kullanımından kaynaklanıyor.

Yetkililer, Güney Asya ülkesinde her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazası yaşandığını ve kazalarda yaklaşık 150.000 kişinin öldüğünü kaydetti.

Hindistan hükümeti 2024 yılına kadar trafik kazalarındaki ölümleri yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.