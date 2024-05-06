Hindistan'da patlama: Bir çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Hindistan'da patlama: Bir çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk ağır yaralandı

Hindistan\'da patlama: Bir çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk ağır yaralandı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği, iki çocuğun ağır yaralandığı bildirildi. Batı Bengal'deki Hooghly bölgesine bağlı Pandua ilçesinde, üç çocuğun göletin yanında oyun oynadıkları sırada buldukları patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlamanın ardından yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Bir çocuk hastanede yaşamını yitirirken, diğer iki çocuğun tedavisi sürüyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

06.05.2024 15:26
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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği, iki çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

India Today sitesinin haberinde, Batı Bengal'deki Hooghly bölgesine bağlı Pandua ilçesinde, yaşları 7 ile 13 arasında değişen üç çocuğun göletin yanında oyun oynadıkları sırada buldukları patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlamanın ardından olay yerine giden vatandaşlar, yaralanan 3 çocuğu hastaneye kaldırdı.

Çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, ağır yaralanan diğer iki çocuğun tedavisi sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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