Hindistan'da Sahte İçki Tüketimi Sonucu 29 Kişi Hayatını Kaybetti

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YENİ DELHİ, 20 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içki tüketimi nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.

Bölge İdari Yetkilisi M.S. Prashanth basına yaptığı açıklamada, Kallakurichi belediyesinde sahte içki tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısının daha önce bildirilen 12'den Perşembe günü 29'a yükseldiğini belirtti.

Açıklamaya göre halen hastanede tedavi gören yaklaşık 45 kişi yaşam mücadelesi veriyor. Salı gecesi sahte içki tüketen bu kişilerin çoğunun işçi olduğu ve Çarşamba sabahı görme kaybı, kusma ve baş ağrısı gibi belirtiler göstermeye başladıkları bildirildi.

Kallakurichi, Salem ve Puducherry olmak üzere üç farklı bölgedeki devlet hastanelerine kaldırılan sahte içki mağdurlarının daha iyi tedavi edilmesini sağlamak üzere eyalet hükümeti tarafından özel sağlık ekipleri görevlendirildi.