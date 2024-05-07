Hindistan'da Seçimlerin Üçüncü Aşaması Başladı - Son Dakika
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Hindistan'da Seçimlerin Üçüncü Aşaması Başladı

Hindistan\'da Seçimlerin Üçüncü Aşaması Başladı

Hindistan'da yapılan genel seçimlerin üçüncü aşamasında 11 eyalette 93 seçim bölgesinde 172,4 milyon seçmen oy kullanacak. Seçimlerde 1300'den fazla aday yarışıyor. Seçim Komisyonu, katılım oranını artırmak için tedbirler alacağını bildirdi. Seçimler 1 Haziran'da sona erecek ve sonuçlar 4 Haziran'da açıklanacak.

07.05.2024 11:11
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YENİ Hindistan'daki 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için üçüncü aşamada oy kullanmaya başladı.

Hindistan Seçim Komisyonuna göre, seçimin üçüncü aşamasında 11 eyaletten 93 seçim bölgesinde yaklaşık 172,4 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

93 meclis üyesinin belirleneceği seçimin bu aşamasında yarışan 1300'dan fazla adayın arasında Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah da yer alıyor.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, seçimlerin ilk iki aşamasındaki katılım oranının, 2019'a kıyasla düşük olduğu aktarılarak, Lok Sabha seçimlerinin ilk iki aşamasındaki katılım oranındaki ufak düşüşün üstesinden gelmek ve katılımı iki katına çıkarmak için gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinin, Müslümanları "şeytanlaştırdığı" iddiasıyla tepki çeken bir animasyon videosunu paylaşmasının ardından Komisyon, oylamanın üçüncü aşaması öncesinde siyasi partilere "seçim kampanyasında sosyal medyanın sorumlu ve etik kullanımı" için talimat verdi.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19, 26 Nisan'da, 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da oy kullanacak.

Seçim sonuçları, 4 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA

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