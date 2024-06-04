Hindistan'da Sıcak Çarpması Nedeniyle 56 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Sıcak Çarpması Nedeniyle 56 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da son üç ayda en az 56 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybederken, yaklaşık 25.000 sıcak çarpması vakası kaydedildi. Ülkenin pek çok bölgesinde rekor sıcaklıklar yaşanırken, Hindistan Meteoroloji Dairesi aşırı sıcakların Nisan'dan Haziran'a kadar devam edeceğini açıkladı.

04.06.2024 14:35
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YENİ DELHİ, 4 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'da sıcak çarpması nedeniyle son üç ayda en az 56 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 25.000 sıcak çarpması vakası kaydedildi.

Hindustan Times gazetesinin Pazartesi günkü haberinde, "Merkezi (federal) hükümet verilerine göre Mart-Mayıs ayları arasında ülke genelinde, 46'sı sadece Mayıs ayında olmak üzere sıcak çarpması kaynaklı en az 56 ölüm teyit edildi" ifadesi yer aldı.

Gazeteye göre birçok eyaletteki yetkililer, otopsi yapılamadığı takdirde sıcağa maruz kalma kaynaklı ölümleri sınıflandırmakta tereddüt ediyor.

Verilere göre Madya Pradeş eyaleti 14 ölümle en fazla vaka bildiren eyalet olurken, onu 11 ölümün kaydedildiği Maharaştra takip etti.

Gazete, 1 Mart'tan bu yana 24.849 sıcak çarpması vakasının bildirildiğini belirtti.

Bu yıl Hindistan'da rekor sıcaklıklar kaydediliyor. Ülkenin pek çok bölgesinde iki haftayı aşkın süredir amansız bir sıcak hava dalgası yaşanırken, en yüksek sıcaklıklar aralıksız şekilde 45 santigrat derecenin üzerine yükseldi ve hatta bazı bölgelerde 50 santigrat dereceyi aştı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) geçen ay yaptığı açıklamada, ülkenin Nisan'dan Haziran'a kadar aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalacağını ve bu durumdan en çok orta ve batı yarımada bölgelerinin etkilenmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

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