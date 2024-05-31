Hindistan'ın Odisha eyaletinde sıcak çarpması şüphesiyle 14 kişi öldü - Son Dakika
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Hindistan'ın Odisha eyaletinde sıcak çarpması şüphesiyle 14 kişi öldü

Hindistan'ın resmi radyosu All India Radio, Odisha eyaletinde en az 14 kişinin sıcak çarpması şüphesiyle öldüğünü duyurdu. Rourkela Devlet Hastanesi'nde 10 kişi, Sundergarh bölge merkezi hastanesinde ise dört kişi hayatını kaybetti. Aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında olan bölgede hava sıcaklığı 45 santigrat derecenin üzerine çıktı.

31.05.2024 18:32
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YENİ DELHİ, 31 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın resmi radyosu All India Radio Cuma günü Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde en az 14 kişinin sıcak çarpması şüphesiyle öldüğünü duyurdu.

Habere göre, Rourkela Devlet Hastanesi'nde 10 kişi, Sundergarh bölge merkezi hastanesinde ise dört kişi hayatını kaybetti. Doktorlar, Perşembe günü kaydedilen ölümlerin devam eden sıcak hava dalgasıyla bağlantılı olabileceğini söyledi.

All India Radio'nun haberinde "Sekiz kişi Rourkela Devlet Hastanesi'ne ulaştıklarında ölmüştü, geri kalanlar ise orada tedavi görürken öldü. Hastane yetkilileri gerçek ölüm nedenlerini bugün yapılacak otopsinin ardından tespit edecek" denildi.

Aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına Odisha'nın büyük bölümünde hava sıcaklığı 45 santigrat derecenin üzerine çıktı.

Haberlere göre, Perşembe günü 47 santigrat derece maksimum sıcaklık kaydedilen Jharsuguda, eyaletteki en sıcak yer oldu.

Yetkililer, insanların sıcağa bağlı hastalıkların tedavisi için hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi insanların sıcağa maruz kalmaktan kaçınmalarını, serin yerlerde bulunmalarını ve yeterli miktarda su içerek susuz kalmamalarını tavsiye etti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Hindistan'ın Odisha eyaletinde sıcak çarpması şüphesiyle 14 kişi öldü - Son Dakika
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