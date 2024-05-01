Hindistan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

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YENİ DELHİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin bazı bölgelerinde etkili olması beklenen şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle Odişa, Bihar ve Batı Bengal gibi doğu eyaletleri ile güneydeki Andra Pradeş eyaletlerinde Salı günü kırmızı alarm yayımladı.

Telangana, Andra Pradeş, Karnataka gibi güney eyaletleri ile ülkenin doğusundaki Carkand eyaleti ise turuncu alarm durumunda.

Sıcaklıkların 41-45 santigrat dereceye ulaştığı Hindistan'ın bazı bölgelerinde, 11.00 - 15.00 saatleri arasında açık hava etkinliklerinden kaçınılması uyarısında bulunuldu.