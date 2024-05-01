Hindistan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı - Son Dakika
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Hindistan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Hindistan Meteoroloji Dairesi, Odişa, Bihar, Batı Bengal gibi doğu eyaletleri ile Andra Pradeş eyaletlerinde kırmızı alarm yayımladı. Telangana, Andra Pradeş, Karnataka ve Carkand eyaleti ise turuncu alarm durumunda. Sıcaklıkların 41-45 santigrat dereceye ulaştığı bölgelerde açık hava etkinliklerinden kaçınılması uyarısı yapıldı.

01.05.2024 13:35
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YENİ DELHİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin bazı bölgelerinde etkili olması beklenen şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle Odişa, Bihar ve Batı Bengal gibi doğu eyaletleri ile güneydeki Andra Pradeş eyaletlerinde Salı günü kırmızı alarm yayımladı.

Telangana, Andra Pradeş, Karnataka gibi güney eyaletleri ile ülkenin doğusundaki Carkand eyaleti ise turuncu alarm durumunda.

Sıcaklıkların 41-45 santigrat dereceye ulaştığı Hindistan'ın bazı bölgelerinde, 11.00 - 15.00 saatleri arasında açık hava etkinliklerinden kaçınılması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı - Son Dakika
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