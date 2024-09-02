Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 19'a Çıktı - Son Dakika
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Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 19'a Çıktı

Hindistan'ın Andra Pradeş ve Telangana eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı. Yağışlar nedeniyle su baskınları, maddi hasar ve can kayıpları yaşanıyor. Başbakan Narendra Modi, eyalet başbakanlarıyla görüşerek yardım sözü verdi.

02.09.2024 12:18
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Hindistan'ın Andra Pradeş ve Telangana eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

India Today'in haberine göre, ülkenin güneyindeki Andra Pradeş ve Telangana'da aralıksız yağan yağmur ani su baskınlarına, maddi hasara ve can kayıplarına neden olmayı sürdürüyor.

İki eyalette etkili şiddetli yağışlar neticesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 19'a yükseldiğini aktaran yetkililer, ölenlerden 9'unun Andra Pradeş, 10'unun da Telangana'dan olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Andra Pradeş'te sel sularına kapılan 3 kişi ile Telangana'da kayıp olduğu bildirilen 1 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Andra Pradeş'te yağışlardan etkilenen 17 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirten yetkililer, eyalet genelinde 140 tren seferinin iptal edildiğini ve yaklaşık 6 bin yolcunun istasyonlarda mahsur kaldığını bildirdi.

Öte yandan, Başbakan Narendra Modi, durumu değerlendirmek üzere Andra Pradeş eyaleti Başbakanı Chandrababu Naidu ve Telangana eyaleti Başbakanı Revanth Reddy ile görüştü.

İki eyalet başbakanını ilerleyen günlerde daha fazla yağmur beklendiği için hazırlıklı olmaya çağıran Modi, hükümetin mümkün olan her türlü yardımı sağlayacağı konusunda güvence verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 19'a Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 19'a Çıktı - Son Dakika
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