Hindistan'da Tapınakta Meydana Gelen İzdihamda 7 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir tapınakta meydana gelen izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Bihar eyaleti yerel yönetimi, Jehanabad bölgesindeki bir tapınakta izdiham meydana geldiğini açıkladı.
Yerel yönetim, yaşanan izdihamda 7 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Güvenlik personelinin olay yerine intikal ettiğini ve durumun şu anda kontrol altında olduğunu belirten yerel yönetim, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
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