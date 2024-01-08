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Hindistan'da Tecavüz Hükümlülerine İndirim Yapılamayacağına Karar Verildi - Son Dakika
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Hindistan'da Tecavüz Hükümlülerine İndirim Yapılamayacağına Karar Verildi

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Müslümanların yaşadığı köye düzenlenen baskında hamile bir kadına tecavüz eden 11 kişi, 2008'de müebbet hapse çarptırıldı. Ancak erken tahliye edilen hükümlülerin cezalarında indirim yapılması üzerine tecavüz mağduru kadın, Anayasa Mahkemesine başvurarak kararın gözden geçirilmesini talep etti. Anayasa Mahkemesi, hükümlülerin müebbet hapis cezasını çekmeleri ve cezalarının geri kalanı için teslim olmaları gerektiğine hükmetti.

Hindistan\'da Tecavüz Hükümlülerine İndirim Yapılamayacağına Karar Verildi
08.01.2024 - 12:15,
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YENİ Hindistan'da Anayasa Mahkemesi, 2002 yılında Müslüman hamile kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan ancak erken tahliye edilen 11 hükümlünün cezalarında indirim yapılamayacağına hükmetti.

Gujarat eyaletinde Müslümanların yaşadığı köye Hindular tarafından düzenlenen baskında hamile kadına tecavüz eden 11 kişi, 2008'de "tecavüz" ve "cinayet" suçlarından müebbet hapse çarptırıldı.

Ancak hükümlüler, 14 yıl hapis yattıktan sonra 2022'de, yürürlükteki yasa gereğince cezalarında indirim yapılarak tahliye edildi.

Bunun üzerine tecavüz mağduru kadın, tecavüz benzeri suçları işleyenlerin cezalarında indirim yapılamayacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurarak kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Yüksek Mahkeme, 11 hükümlünün müebbet hapis cezasını çekmeleri ve cezalarının geri kalanı için teslim olmaları gerektiğine hükmetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hindistan'da Tecavüz Hükümlülerine İndirim Yapılamayacağına Karar Verildi - Son Dakika
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