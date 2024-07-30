Hindistan'da tren kazası: 2 ölü

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- Hindistan'da yolcu trenin 18 vagonu raydan çıktı: 2 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bir yolcu treninin 18 vagonunun raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Hindistan'da tren kazalarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin doğusundaki Jharkhand eyaletine bağlı West Singhbhum bölgesinde bir yolcu treninin 18 vagonu raydan çıktı. Yerel saatle 03.39 sıralarında meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Yapılan ön incelemelerde kazanın karşı yönden gelen bir yük treninin raydan çıkarak West Bengal eyaletine bağlı Howrah şehrinden Mumbai şehrindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminali'ne doğru giden yolcu trenine çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazanın ardından 5 tren seferi iptal edilirken ve güzergahtaki 4 tren kısa süreli olarak durduruldu.

Demir yolu yetkilileri, yolcuların büyük bir kısmının otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüldüğünü ve farklı bir trenle seyahatlerine devam edeceklerini bildirdi. Raydan çıkan 18 vagonun 16'sının yolcu vagonu olduğunu söyleyen yetkililer, birinin güç vagonu diğerinin ise yiyeceklerin tutulduğu vagon olduğunu ifade etti.

Kaza anında trende bulunan Güney Doğu Demiryolları tren müdürü Mohammed Rehan yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 03: 39 sıralarında tren aniden sarsıldı. Makinistle konuştuktan sonra trenin raydan çıktığını anladık. Çok sayıda kişi yaralandı" dedi.