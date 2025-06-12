Hindistan'da Uçak Kazası: 294 Ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Uçak Kazası: 294 Ölü

12.06.2025 20:56
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Ahmedabad'da düşen uçakta 294 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı hastanede tedavi altında.

- Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 290'ı aştı

Hindistan polisi: "Yaklaşık 294 kişi hayatını kaybetti"

YENİ DELHİ - Hindistan polisi, Ahmedabad şehrinden havalandıktan kısa süre sonra yerleşim yerine düşen uçak kazasında yaklaşık 294 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad- Londra seferini gerçekleştiren 242 yolcu taşıyan yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra tıp öğrencilerinin kaldığı üniversite hosteline düştüğü kazada can kaybı arttı. Ahmedabad şehrindeki yetkililer, kazada can kaybının 290'ı aştığını, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını ve tedavilerinin hastanede sürdürüldüğünü açıkladı.

Hindistanlı polis yetkilisi Vidhi Chaudhary, yaptığı basın açıklamasında, "Yaklaşık 294 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının içinde uçağın düştüğü binada kalan öğrenciler de bulunuyor" dedi.

Günün erken saatlerinde ise Hindistan Tıp Derneği Tıp Öğrencileri Ağı'ndan Swapnil Bhalodia yaptığı açıklamada, en az 3 öğrencinin kazada hayatını kaybettiğini ve 30 öğrencinin de yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: İHA

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