Hindistan'da Uçurtma İplerine Takılan Kuşlar Hastanede Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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Hindistan'da Uçurtma İplerine Takılan Kuşlar Hastanede Tedavi Ediliyor

Hindistan\'da Uçurtma İplerine Takılan Kuşlar Hastanede Tedavi Ediliyor

Hindistan'da düzenlenen Bağımsızlık Günü etkinlikleri sırasında uçurulan uçurtmalardaki naylon ipler, birçok kuşun yaralanmasına neden oldu. Yaralanan kuşlar, başkent Yeni Delhi'deki kuş hastanesinde tedavi altına alınıyor.

16.08.2024 20:17
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Hindistan'da uçurtma iplerine takılarak yaralanan kuşlar hastanede tedavi ediliyor.

Hindistan'da son günlerde düzenlenen Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında uçurulan uçurtmalardaki naylon ipler, birçok kuşun pençe ve kanatlarına dolanarak ağır yaralanmalarına neden oldu.

Bu sene bağımsızlığın 78. yıl dönümü sırasında yapılan kutlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kuş, başkent Yeni Delhi'deki kuş hastanesinde tedavi altına alındı.

Kuşların uçurtmalarda kullanılan ve "manja" adı verilen keskin naylon iplere takılıp yaralandığı belirtilirken, hayvan hakları örgütleri bu tehlikeli ipin kullanımının yasaklanmasını talep ediyor.

Hindistan'da her yıl Makar Sankranti Festivali ve Bağımsızlık Günü kutlamaları esnasında çok sayıda kuş "manja"lara takılıp yaralanırken, kuş hastanesinde yılın bu dönemlerinde çok sayıda yaralı kuş tedavi ediliyor.

Kaynak: AA

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