YENİ DELHİ, 5 Nisan (Xinhua) -- Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, Perşembe günü ülkenin finans başkenti Mumbai'de bulunan Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay'da, kansere karşı yerli olarak geliştirilen ilk gen tedavisini resmi olarak başlattı.
"NexCAR19" adı verilen yeni kanser tedavisi, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Hindistan'daki Merkezi İlaç Standart Kontrol Kuruluşu tarafından onaylanmıştı.
Kuruluş, Hindistan'da ileri seviye lenfoma ya da lösemi hastası 64 kişiyle yürütülen küçük çaplı iki klinik deneyin sonuçlarına dayanarak tedaviye onay vermişti.
Aralık 2023'te Amerikan Hematoloji Derneği toplantısında sunulan deney sonuçlarına göre, iki deneydeki hastaların yüzde 67'sinde kanserin boyutunda "kayda değer azalma" görüldü.
NexCAR19'dan övgüyle bahseden Murmu, ABD gibi gelişmiş ülkelerdeki fiyatın onda birine mal edilen gen tedavisinin, "ülkenin kansere karşı mücadelesinde büyük bir atılım" olduğunu söyledi.
Tedavi, sektör ortağı ImmunoACT ile işbirliği içinde Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay ve Tata Memorial Hastanesi tarafından ortaklaşa geliştirildi.
Son Dakika › Güncel › Hindistan, yerli olarak geliştirilen gen tedavisini başlattı - Son Dakika
Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Şehitlikte düzenlenen törende Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. İl Emniyet Müdürü ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Orta Camisi'nde şehit için mevlit okutuldu ve ilahiler seslendirildi. Programa, çeşitli kurumların temsilcileri, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
vivo X100s Pro modeli, PD2324 numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıktı. Telefonun özellikleri arasında MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 6.78 inç ekran, 50 MP üçlü arka kamera ve 5400 mAh pil bulunuyor.
Co-Founder Academy ve Skilled Hub iş birliğiyle, oyun geliştirme alanında kendinizi geliştirmek ve sektörde bir adım öne çıkmak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. fillstudyo'nun kurucusu ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde deneyimli bir eğitmen olan Zafer Masalcı liderliğinde gerçekleşecek olan 3 aylık online Unreal Engine 5 oyun geliştirme programımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Program, bugünden itibaren başvurulara açık olup, son başvuru tarihi 10 Mayıs olarak belirlendi. Bu özel program, katılımcılara Unreal Engine 5 ve oyun geliştirme süreçlerinde derinlemesine bilgi ve pratik beceriler kazandıracak 132 saatlik yoğun bir eğitim sürecini kapsıyor.
Dünyaca ünlü oyun şirketi Ubisoft, her sene gerçekleştirdiği Forward etkinliğini bu yıl da sürdürecek. Ubisoft Forward etkinliği 10 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde gerçekleşecek. Etkinlikte Ubisoft'un yeni oyunları ve güncellemeleri tanıtılacak.
Apple'ın Project Titan olarak adlandırılan elektrikli otomobil ve akıllı saatler için yeni nesil ekran teknolojisini rafa kaldırması sonucunda şirketin 600'den fazla çalışanını işten çıkardığı iddia ediliyor. İşten çıkarılan çalışanların bir kısmının yapay zeka bölümüne geçirildiği belirtiliyor. Apple'ın bu konuda sağladığı destekler ve yeniden yapılanma süreci hakkında ise henüz bilgi bulunmamaktadır.
SEO Vibes on Tour etkinliği, 18 Nisan 2024 tarihinde dijital dünyanın profesyonellerini bir araya getirmek üzere İstanbul'da gerçekleşecek. Worldef, SEOUP ve ContentUP partnerliğinde WhitePress tarafından düzenlenen organizasyonun, katılımcılarına networkünü genişletme fırsatı sunması ve sektörel yeniliklere ışık tutması bekleniyor. Etkinlikte konuşmacılar arasında Mertcan İşler, Batuhan Durmaz, Yağmur Şimşek, Dilara Dağıstanlı, Tolga Sonışık, Emrah Pamuk, Sedat Ateş, Bora Denizci, Büşra Çildaş, Murat Şahin ve Mert Erkal gibi dijital dünyanın öne çıkan isimleri yer alacak. Etkinlik, İstanbul/Şişli'de bulunan The Point Hotel Barbaros'da düzenlenecek ve bilet satışları WhitePress üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?