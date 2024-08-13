Hindistan'da YouTuber, koruma altındaki tavus kuşunu pişirip yediği video nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Hindistan'da YouTuber, koruma altındaki tavus kuşunu pişirip yediği video nedeniyle gözaltına alındı

Telangana eyaletinde yaşayan YouTuber Kodam Pranay Kumar, koruma altındaki tavus kuşunu pişirip yediği videosunun tepki almasının ardından gözaltına alındı. Kumar'ın evine yapılan baskın sonucunda gözaltına alındığı ve Yaban Hayatı Koruma Yasası'na aykırı davranıştan dolayı aleyhine dava açıldığı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları, Kumar'ı koruma altındaki hayvanları tüketmeye teşvik etmek ve ulusal bir sembole saygısızlık etmekle suçladı.

13.08.2024 19:08
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Hindistan'da YouTuber Kodam Pranay Kumar, koruma altındaki tavus kuşunu pişirip yediği videosunun tepki almasının ardından gözaltına alındı.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Telangana eyaletinde yaşayan YouTuber Kumar, "tavuk kuşu körisi" yemeği hazırladığı ve yediği videoyu Youtube kanalında paylaştı.

Ülkenin ulusal kuşu da sayılan koruma altındaki tavus kuşunun yendiği görüntülere gelen tepkiler üzerine polis, dün Kumar'ın evine baskın düzenledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Kumar'ın gözaltına alındığı ve Yaban Hayatı Koruma Yasasının ilgili bölümleri uyarınca aleyhine dava açıldığı belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları, Kumarı'ı koruma altındaki hayvanları tüketmeye teşvik etmek ve ulusal bir sembole saygısızlık etmekle suçladı.

Tepkilerin ardından "tavuk kuşu köri" videosu Youtube'dan kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Hindistan, YouTube, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da YouTuber, koruma altındaki tavus kuşunu pişirip yediği video nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika

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