Hindistan'da Yük Treni Yolcu Trenine Çarptı: 2 Ölü, 20 Yaralı

Hindistan'ın doğusunda, raydan çıkan yük treninin yolcu trenine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Hint basınındaki haberlere göre, Jharkhand eyaletinin Charadharpur bölgesi yakınlarında bir yük treni raydan çıktı.
Yetkililer, raydan çıkan yük treninin, ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletindeki Howrah kentinden batıdaki Maharaştra eyaletindeki Mumbai'ye giden yolcu trenine çarptığını ifade etti.
Kazada yolcu trenindeki 18 vagonun raydan çıktığını kaydeden yetkililer, 2 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 20 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Yetkililer, yardım ekiplerinin bölgede kurtarma çalışmalarına başladığını aktardı.
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