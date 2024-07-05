Hindistan'da Zehirli Yılan Tarafından Isırılan İşçi, Yılanı 2 Kez Isırarak Öldürdü - Son Dakika
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Hindistan'da Zehirli Yılan Tarafından Isırılan İşçi, Yılanı 2 Kez Isırarak Öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir demiryolu işçisi, zehirli bir yılan tarafından ısırılmasının ardından öfkeyle yakaladığı yılanı 2 kez ısırarak öldürdü. İşçi, tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyiye gidiyor.

05.07.2024 15:21
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Hindistan'ın Bihar eyaletinde zehirli yılan tarafından ısırılmasına öfkelenen demiryolu işçisi Santosh Lohar, yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürdü.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, olay, Nawada kentindeki bir demiryolu hattı projesinde yaşandı.

Demiryolu işçisi Lohar, şantiyede uyurken zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Bu duruma öfkelenen 35 yaşındaki Lohar, demir çubukla yakaladığı yılanı 2 kez ısırarak öldürdü.

Olayın ardından demiryolu yetkilileri, Lohar'ı tedavisi için yakındaki hastaneye götürdü.

Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, tedavisi süren Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: AA

Hindistan, Bihar, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Zehirli Yılan Tarafından Isırılan İşçi, Yılanı 2 Kez Isırarak Öldürdü - Son Dakika
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