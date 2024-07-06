Hindistan'daki izdihamda aranan organizatör polise teslim oldu - Son Dakika
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Hindistan'daki izdihamda aranan organizatör polise teslim oldu

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen ayinde 123 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdihamla ilgili soruşturma kapsamında aranan organizatör Devprakash Madhukar polise teslim oldu. Madhukar, Delhi eyalet polisine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştır. Ayinin organizatörü Madhukar'ın avukatı, müvekkilinin herhangi bir kusurunun olmadığını savunarak salıverilmesini beklediğini belirtmiştir. İzdihamla ilgili olarak gönüllü çalışan 6 kişi daha önceden gözaltına alınmıştı. Yetkililer, izdihamın aşırı kalabalık, kötü planlama, yetersiz çıkışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı.

06.07.2024 10:59
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen ayinde, 123 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdihamla ilgili açılan soruşturma kapsamında aranan organizatör Devprakash Madhukar polise teslim oldu.

NDTV kanalının haberine göre, Delhi eyalet polisine teslim olan Madhukar gözaltına alındı.

Ayinin organizatörü Madhukar ve Hint guru "Bhole Baba" lakaplı Narayana Sakar Hari'nin avukatlığını yapan AP Singh, yaptığı açıklamada, Delhi polisine teslim olan Madhukar'ın, soruşturmayı yürüten Uttar Pradeş eyalet polisine teslim edildiğini söyledi.

Singh, müvekkili Madhukar'ın yaşanan izdiham olayı sonrası hastanede tedavi gördüğünü ve tedavisi tamamlandıktan sonra polise teslim olduğunu belirtti.

Madhukar'ın "yaşanan olayda herhangi bir kusurunun olmadığını" savunan Singh, müvekkilinin polise ifade verdikten sonra sağlık durumunun da göz önüne alınarak salıverilmesini beklediğini kaydetti.

6 kişi gözaltına alınmıştı

İzdihamla ilgili ayinde gönüllü çalışan 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Uttar Pradeş polisi, Madhukar'ın soruşturma kapsamında baş şüpheli olarak arandığını ve yakalanması için ödül konduğunu duyurmuştu.

Yetkililer, incelemeler sonucunda elde edilen ilk bilgilere göre, 123 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdihamın yaşanmasında aşırı kalabalık, kötü planlama, alandaki çıkışların yetersiz olması ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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