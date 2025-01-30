Hindistan'daki Izdihamda Ölü Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'daki Izdihamda Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

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Uttar Pradesh'teki Maha Kumbh Festivalinde çıkan izdihamda 30 kişi hayatını kaybetti, 60 yaralı var.

30.01.2025 12:31
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- Hindistan'daki izdihamda ölü sayısı 30'a, yaralı sayısı 60'a yükseldi

UTTAR PRADES - Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Hindu festivalinde çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 30'a, yaralı sayısı 60'a yükseldi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Prayagraj kentinde en büyük Hindu festivallerinden olan ve 12 yılda bir düzenlenen Maha Kumbh Festivalinde çıkan izdihamda bilanço artıyor. Yetkililer, Ganj Nehri kıyısında düzenlenen festivalde nehirde yıkanma ritüeli sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a, yaralananların sayısının 60'a yükseldiğini belirtti.

İzdihamın bir grubun Ganj Nehri'nin Yamuna ve Saraswati nehirleriyle buluştuğu nokta olan Sangam Burnu'na ulaşmak için polis barikatlarını aşmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

Hindistan'da 1954'te aynı festivalde yaşanan izdihamda 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Ganj Nehri, Hindistan, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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