Hindistan'daki Muson Felaketi: 170 Ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel, heyelan ve bu afetlerin neden olduğu trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Himaçal Pradeş'te 20 Haziran'dan bu yana etkisini gösteren muson yağmurları can ve mal kaybına yol açmaya devam ediyor.

Eyalet Acil Durum Yönetim Merkezi (SEOC) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar ve buna bağlı afetler nedeniyle eyalet genelinde 301 otoyolun kapandığı, 254 su şebekesi ile 436 güç dağıtım ünitesinde de kesinti yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının, 94'ü yağışlara bağlı afet, 76'sı da trafik kazalarından olmak üzere 170'e ulaştığı bildirildi.

Şiddetli yağışların kamu ve özel mülklerde de ciddi hasara yol açtığı vurgulanan açıklamada, yağışlardan 2 bin 743 hektarlık ekili alanın etkilendiği, 680 evin hasar gördüğü ve 22 bin 900'den fazla hayvanın telef olduğu kaydedildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.