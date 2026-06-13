Hindistan\'dan ABD\'ye Sert Protesto

YENİ DELHİ, 13 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Umman Körfezi'nde Hintli denizcilerin bulunduğu ticari gemilere yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ABD'nin Hindistan Maslahatgüzarı Jason Meeks'in bakanlığa çağrıldığını ve kendisine "sert bir protesto notası" iletildiğini duyurdu.

ABD güçlerinin son üç günde benzer ticari gemilere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Bakanlıktan cuma günü yapılan resmi açıklamada, sivil deniz taşımacılığına karşı güç kullanılmasından duyulan derin endişe bir kez daha dile getirildi. Açıklamada, söz konusu eylemlerin kabul edilemez olduğu ve hassas bir dönemde hassas bir bölgede uluslararası deniz ticaretinin emniyetini, güvenliğini ve istikrarını zedelediği vurgulandı.