Hindistan'dan BM'ye Çok Taraflılık Vurgusu - Son Dakika
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Hindistan'dan BM'ye Çok Taraflılık Vurgusu

23.07.2025 00:06
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Hindistan, BM'nin çok taraflılığı güçlendirmesi ve temsil adaletsizliğini çözmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Parvathaneni Harish, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için BM'nin çok taraflılık ruhunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Harish, BMGK'de Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın başkanlığında ihtilafların barışçıl çözümüne ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

BM Şartı'nda yer alan çok taraflılık ve barışçıl çözüm ilkelerinin önemine dikkati çeken Harish, "Bu toplantı, geçen 80 yılda bu ilkelerin ne ölçüde hayata geçirildiğini ve karşılaşılan engelleri değerlendirmek için değerli bir fırsattır." dedi.

Harish, BMGK'de temsil adaletsizliğinin süregeldiğine dikkati çekerek, "Çok taraflı sisteme, özellikle BM'ye yönelik şüphelerin arttığı bir dönemde BMGK'nin temsil gücü konusunda ciddi soru işaretleri acilen ele alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Soğuk Savaş döneminde BM'nin önemli rol oynadığını ve 1988'de BM Barış Gücü'ne Nobel Barış Ödülü'nün verildiğini anımsatan Harish, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından kıtada bir dizi çatışma patlak vermiş ve BM Barış Gücü operasyonlarının niteliği de değişmeye başlamıştır. Son yıllarda BM Barış Gücü operasyonlarının gelecekteki gidişatı da ciddi bir tartışma konusu haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'dan BM'ye Çok Taraflılık Vurgusu - Son Dakika

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