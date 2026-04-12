Hindistan'dan Çin'e Sınır İhtilafı Uyarısı

12.04.2026 20:33
Hindistan, Çin'in yeni ilçelerine hayali isim verme girişimlerini reddederek uyarıda bulundu.

Hindistan, sınırdaki ihtilaflı bölgelerde Çin'in kurduğunu duyurduğu ilçelere "hayali isimler verme girişimlerinin" söz konusu bölgelerin "Hindistan toprağı olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini" belirterek, Pekin yönetimini ikili ilişkilere zarar verecek adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı yeni ilçe kurduğunu duyurmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, Çin'in iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır bölgesindeki yerlere "hayali isim verme" girişimlerinin kesin dille reddedildiği vurgulanarak, "asılsız iddia ve temelsiz söylemler üretme çabalarının söz konusu bölgelerin Hindistan'ın ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştiremeyeceği" savunuldu.

Çin'in bu adımlarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulma ve normalleştirilme çabalarına zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çin, ilişkilere olumsuzluk katan ve daha iyi bir anlayış oluşturma çabalarını baltalayan adımlardan kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Çin, 26 Mart'ta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı "Cınling" adında yeni ilçe kurduğunu duyurmuştu.

Pekin yönetimi, 27 Aralık 2024'te ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Hotan iline bağlı Hı'ang ve Hıkang isimlerinde iki yeni ilçe kurduğunu açıklamıştı. Hindistan, söz konusu ilçelerin ülke sınırlarını ihlal ettiğini öne sürerek, bunu "yasa dışı işgal" olarak nitelemişti.

Çin ile Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Kaynak: AA

Hindistan, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Galatasaray, Osimhen’i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
Canlı yayında şiddet krizi Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı

21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
