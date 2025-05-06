Hindistan'dan Sivil Güvenlik Tatbikatı Talimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'dan Sivil Güvenlik Tatbikatı Talimatı

Hindistan, Pakistan ile gerginlik sonrası sivil güvenlik tatbikatları yapma talimatı verdi.

06.05.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da hükümet, Pakistan'la yaşanan gerilimlerin ardından eyaletlere, hava saldırısı uyarı sirenlerinin hazır hale getirilmesi ve tahliye planlarının provasının yapılması gibi önlemleri içeren sivil güvenlik tatbikatları yapma talimatı verdi.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan İçişleri Bakanlığı, Pakistan'la yaşanan gerilimlerin ardından eyaletler için talimatname yayımladı.

Bakanlık, eyaletlerin hava saldırısı uyarı sirenlerinin hazır hale getirilmesi, tahliye planlarının güncellenmesi ile provasının yapılması, elektrik kesintisine karşı önlemler, sivillerin saldırı durumunda kendilerini korumak için eğitilmesi ve hayati öneme sahip tesislerin erken kamufle edilmesi gibi önlemleri içeren sivil güvenlik tatbikatları yapılmasına karar verdi.

Tatbikatların 7 Mayıs'ta yapılması talimatını veren Bakanlık, sivil tatbikat kararının "düşmanca bir saldırı durumunda etkili sivil savunma" gerekçesiyle alındığını duyurdu.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, kararın İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerginlik bağlamındaki zamanlamasına işaret edilerek böyle bir tatbikat talimatının en son iki ülke arasında savaşın yaşandığı, 1971'de verildiği belirtildi.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Güvenlik, Politika, Pakistan, Hükümet, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'dan Sivil Güvenlik Tatbikatı Talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Davutoğlu’na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?
İsmail Kartal’ın Persepolis’i Süper Lig’in yıldız isimleriye anlaştı İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı
’Yemek kartı istedim vermediler’ diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı 'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı
Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı
Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi
Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti
İstanbul’da inşaat işçileri arasında kavga Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar
Herkesin hayalini kurduğu ülke İsviçre’de enflasyon sıfıra indi Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi
Saldırgan, Özgür Özel’i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Atatürk’ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Atatürk'ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 13:11:09. #7.12#
SON DAKİKA: Hindistan'dan Sivil Güvenlik Tatbikatı Talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.