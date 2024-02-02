Hindistan Donanması, Somalili Korsanlar Tarafından Ele Geçirilen İran Bandıralı Gemi ve Mürettebatını Kurtardı

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Hindistan donanması, Umman Denizi'nde, Somalili korsanların ele geçirdiği İran bandıralı balıkçı gemisini 19 mürettebatıyla birlikte kurtardığını açıkladı.

???????Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığı, Somali açıklarında korsanlarla mücadele ve deniz güvenliği için görevlendirilen "INS Sharda" isimli savaş gemisinin İran bandıralı balıkçı gemisi FV Omari'nin kurtarılması için başarılı bir operasyona imza attığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "INS Sharda, (İran bandıralı) gemiyi (bugün) erken saatlerde durdurdu ve gemiyle birlikte mürettebatın da güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını sağlamak için helikopterini ve botlarını kullandı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, 7 korsanın esir aldığı mürettebatın 11 İranlı ve 8 Pakistanlıdan oluştuğu kaydedildi.

Böylelikle, İran bandıralı gemi, Hint donanmasının, bu hafta Umman Denizi ve çevresinde Somalili korsanlardan kurtardığı dördüncü gemi ve mürettebatı oldu.