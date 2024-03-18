Hindistan Donanması, Somalili Korsanlardan Kaçırılan Gemiye El Koydu

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YENİ DELHİ, 18 Mart (Xinhua) -- Hindistan donanması Somalili korsanlar tarafından kaçırılan bir kargo gemisine el koyarken, 35 korsanı teslim olmaya zorlayarak 17 mürettebat üyesini kurtardı.

Hindistan donanmasından bir sözcünün Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, donanma eşgüdümlü taktik manevralar ile HALE RPA insansız hava aracı, P8I uçağı ve deniz komando ekiplerinin hava desteği yardımıyla Cuma günü 35 korsanı direniş göstermeden teslim olmaya zorladı. Gemi daha sonra potansiyel yasadışı silah, mühimmat veya kaçak mallardan arındırıldı.

Somalili silahlı korsanlar, geçen yıl Aralık ayında kaçırdıkları gemiyi o tarihten bu yana Somali'nin doğu kıyılarındaki açık denizlerde gemi kaçırmak için kullanıyorlardı.