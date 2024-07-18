Hindistan Donanması, Umman açıklarında alabora olan petrol gemisinden 9 kişiyi kurtardı

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YENİ DELHİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan donanması Umman açıklarında alabora olan petrol gemisinden 9 kişiyi kurtarırken 1 kişinin ise cesedine ulaştı.

Kurtarılan denizciler arasında 8 Hindistan ve 1 Sri Lanka vatandaşı bulunuyor.

Hindistan Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Durumu yakından takip ediyoruz. Hükümet mümkün olan her türlü yardımı yapıyor" dedi.

Hindistan donanması Çarşamba günü, kaybolduğu bildirilen petrol gemisine yönelik arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında Umman'a yardımcı olmak üzere bir deniz keşif uçağıyla birlikte bir savaş gemisini bölgeye göndermişti.

Komor Adaları bandıralı petrol gemisi Salı günü Ras Madrakah'ın 25 deniz mili güneydoğusunda alabora olduktan sonra 13'ü Hindistanlı olmak üzere 16 kişiyle birlikte kaybolmuştu.