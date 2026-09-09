Hindistan, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil tesislere saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Hindistan, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil tesislere saldırılarını kınadı

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'da sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan son saldırılarını kınayarak bölgesel güvenliği zedelediğini belirtti. Açıklamada, Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden saldırıların da kabul edilemez olduğu vurgulandı.

YENİ Hindistan, Husilerin, Suudi Arabistan'da şehirleri ve ekonomik altyapıyı hedef alan son saldırılarını kınadı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemen topraklarına yönelik, özellikle sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırıların bölgesel güvenlik ve istikrarı zedelediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılar kınanarak, Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden saldırıların da "kabul edilemez" olduğunun altı çizildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırıda 73 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Hindistan, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil tesislere saldırılarını kınadı - Son Dakika

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