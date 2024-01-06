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Hindistan'ın Güneş Gözlem Uzay Aracı Aditya-L1, Son Yörüngesine Girdi - Son Dakika
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Hindistan'ın Güneş Gözlem Uzay Aracı Aditya-L1, Son Yörüngesine Girdi

Hindistan'ın Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek amacıyla fırlattığı Aditya-L1 uzay aracı, son yörüngesine başarıyla girdi. Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO) tarafından yapılan açıklamada, uzay aracının Lagrange 1 noktası etrafındaki Halo yörüngesine yerleştiği belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu başarının bilim insanlarının kararlılığının bir kanıtı olduğunu ve insanlığın yararı için bilimin sınırlarını zorlamaya devam edeceklerini ifade etti. Uzay aracının son yörüngesine yerleşmesiyle birlikte projenin bilim araştırmaları ve operasyonları evresine geçileceği planlanıyor.

Hindistan\'ın Güneş Gözlem Uzay Aracı Aditya-L1, Son Yörüngesine Girdi
06.01.2024 - 15:43,
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Hindistan'ın, Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için fırlattığı uzay aracı "Aditya-L1", uzay misyonunda ulaşması gereken son yörüngesine girdi.

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Aditya-L1" uzay aracının, Dünya'dan Güneş yönünde 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan "Lagrange 1" noktası etrafındaki "Halo yörünge"ye girdiğini bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, bilim insanlarımızın en karmaşık uzay görevlerini başarma konusundaki kararlılıklarının bir kanıtıdır. Bu olağanüstü başarıyı alkışlayan ulusumuza katılıyorum. İnsanlığın yararı için bilimin yeni sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzay aracının son yörüngesine yerleşmesi sonrası projenin bilim araştırmaları ve operasyonları evresine geçilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hindistan'ın Güneş Gözlem Uzay Aracı Aditya-L1, Son Yörüngesine Girdi - Son Dakika
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