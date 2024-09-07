Manipur'da Etnik Çatışma: 6 Ölü - Son Dakika
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Manipur'da Etnik Çatışma: 6 Ölü

Hindistan'ın Manipur eyaletinde, Kuki ve Meitei toplulukları arasında çıkan şiddet olaylarında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, çatışmada, 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle şiddet olaylarında toplam 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

07.09.2024 22:48
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Hindistan'ın Manipur eyaletinde, Kuki ve Meitei toplulukları arasında çıkan şiddet olaylarında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, polis, Manipur'un Jiribam bölgesinde Kuki topluluğu mensubu saldırganların, Meitei topluluğundan bir kişiyi öldürmesi sonucu taraflar arasında silahlı çatışma çıktığını duyurdu.

Polis, çatışmada, 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle şiddet olaylarında toplam 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

Imphal kenti Polis Genel Müfettişi K Kabib, yaptığı açıklamada, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Kabib, "Bu sabah Kuki militanları, Jiribam'da bir köye saldırarak yaşlı bir vatandaşı öldürdü. Militanlar ateş açmaya devam etti ve kaçtı. Köydeki bazı gönüllüler karşılık verdi ve Jiribam polisi bölgeye ulaştığında onlara da ateş açıldı." ifadesini kullandı.

Manipur basınındaki haberlere göre, Kuki topluluğu mensuplarının dün yaptığı roket saldırısında da Moirang bölgesinde bir kişi yaşamını yitirmişti.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "Vur" emrinin verildiği eyalette, şiddet olayları yüzünden ölü sayısı 182'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

Hindistan, Güncel, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manipur'da Etnik Çatışma: 6 Ölü - Son Dakika

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