Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yol çalışmasında elektriğe kapılan 8 işçi öldü

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yol çalışmasında elektriğe kapılan 8 işçi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rajasthan'ın Jhunjhunu bölgesinde yol çalışması sırasında iş makinesinin elektrik kablosuna temas etmesi sonucu 8 işçi elektriğe kapılarak öldü, 5 işçi yaralandı. Başbakan Narendra Modi, ölenlerin yakınlarına taziye iletti ve etkilenenlere tazminat ödeneceğini duyurdu.
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde iş makinesinin elektrik kablosuna temas etmesi sonucu 8 işçi yaşamını yitirdi.
Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre bölge polisi, Rajasthan'ın Jhunjhunu bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Polis, yol çalışması sırasında kullanılan iş makinesinin elektrik kablosuna temas etmesi sonucu 8 işçinin elektriğe kapılarak hayatını kaybettiğini, 5 işçinin yaralandığını belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Narendra Modi, kazadan etkilenenlere tazminat ödeneceğini duyurdu.
Kaynak: AA
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