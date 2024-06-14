Hindistan'ın Sikkim eyaletinde toprak kayması: 6 ölü, 1500 turist mahsur kaldı - Son Dakika
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Hindistan'ın Sikkim eyaletinde toprak kayması: 6 ölü, 1500 turist mahsur kaldı

Hindistan'ın Sikkim eyaletinin kuzeyinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kayması, 6 kişinin ölümüne ve 1500'den fazla turistin mahsur kalmasına neden oldu. Bölgedeki ev ve yolların hasar gördüğü, ulaşım, su, elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Bilim insanları, bu tür olayların iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu düşünüyor.

14.06.2024 12:01
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Hindistan'ın Sikkim eyaletinin kuzeyinde aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Hint basınında yer alan haberlere göre, eyaletin Mangan bölgesinde meydana gelen toprak kaymasıyla yol ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle 1500'ü aşkın turist bölgede mahsur kaldı.

Yerel yetkililerce yapılan açıklamada, heyelanda 6 kişinin öldüğü ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Bölgedeki ev ve yolların hasar gördüğünü belirten yetkililer, Sikkim eyaletinin kuzey bölgelerinin güneyle irtibatının tamamen kesildiğini kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları ve nehirlerdeki su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle ulaşımın yanı sıra, su, elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerinde de aksaklıklar yaşandığı ifade ediliyor.

Her yıl haziran-eylül aylarında meydana gelen muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor.

Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda meydana gelen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın Sikkim eyaletinde toprak kayması: 6 ölü, 1500 turist mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'ın Sikkim eyaletinde toprak kayması: 6 ölü, 1500 turist mahsur kaldı - Son Dakika
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