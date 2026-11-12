Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 5 yeni küçük boynuzlu kurbağa türü keşfedildi

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Himalayalar bölgesinde yürütülen araştırmalar kapsamında 5 yeni küçük boynuzlu kurbağa türü keşfedildi.

Delhi ve Harvard Üniversitelerinden araştırmacılar, 5 yıl süren saha çalışmaları ve DNA analizleri sonucunda, "Jingophrys" olarak adlandırılan küçük boynuzlu kurbağa grubuna ait 5 yeni tür keşfetti.

Keşfedilen türler arasında yer alan "Jingophrys tanogogo"nun, Hindistan'da salyangozla beslendiği bilinen ilk kurbağa olduğu belirtildi.

Bilim insanları, Himalayalar'da milyonlarca yıl boyunca yaşanan coğrafi ve iklimsel değişimlerin, bölgedeki kurbağaların farklı türlere ayrılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Araştırmacılardan SD Biju yaptığı açıklamada, keşfedilen kurbağa türlerinin biyolojik özellikleri ve korunma ihtiyaçlarının anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini aktardı.

Biju ayrıca, yerel toplulukların keşif sürecine önemli katkı sağladığını ve bazı türlere bu toplulukların isimlerinin verildiğini aktardı.

Çalışmanın sonuçlarına "Royal Society Open Science" dergisinde yer verildi.